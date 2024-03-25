«Extreme Крым» приглашает принять участие в конкурсе «Скульптурный парк на море 2.0»

Парк «Extreme Крым» объявил о приеме заявок на участие в конкурсе арт-объектов «Скульптурный парк на море 2.0». Как сообщает Туристический портал Крыма, предложить свой проект можно до 22 апреля. Работа-победитель украсит пляжное пространство на мысе Тарханкут.

Внести свой вклад в развитие нового пляжного пространства на Тарханкуте приглашают скульпторов, архитекторов, дизайнеров и художников в возрасте от 16 до 35 лет. Исключительно граждан России. Те, кто до 22 апреля успеют отправить заявку с эскизом своего арт-объекта, имеют шанс воплотить задуманную инсталляцию на живописной Караджинской косе в посёлке Оленевка в северо-западной части полуострова. Конкурс арт-объектов «Скульптурный парк на море 2.0» объявил «Extreme Крым».

К участию допускаются работы, выполненные в любой технике и из любых материалов, при условии устойчивости их к климатическим особенностям места. Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Конкурсанты должны отправить свои заявки на конкурс, включая эскиз и смету на изготовление инсталляции по электронному адресу: extremecrimearu@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе «Скульптурный парк на море 2.0». Результаты первого этапа творческого состязания станут известны уже 30 апреля 2024 года. В финал выйдут 5 человек. После участники смогут приступить к реализации своих проектов. Во втором этапе творцы встретятся с членами жюри, запланированы лекции и мастер-классы от наставников для всех тех, кто подал заявки на конкурс. Потом откроется «выставочный сезон» всех пяти воплощённых работ, а посетители Скульптурного парка смогут проголосовать за лучшую из них. В финале будут подведены итоги конкурса, — рассказали организаторы.

На создание арт-объектов будет направлено более 300 тыс. руб. Это грантовые средства Государственного комитета молодежной политики РК. Работы останутся на территории Скульптурного парка с сохранением всех авторских прав конкурсантов.