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Ездят севастопольцы в пьяном виде по городу. Итоги мероприятия "Ночной город"

Ездят севастопольцы в пьяном виде по городу. Итоги мероприятия «Ночной город»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:26 06.01.2022

Цель профилактического мероприятия «Ночной город» – стабилизация обстановки с аварийностью, обеспечение общественного порядка на улицах и в местах проведения праздничных мероприятий, пресечение и раскрытие преступлений. Для более эффективной работы расстановка сил и средств основывалась на анализе аварийности и мест возможного появления нетрезвых водителей.

За время проведения операции «Ночной город», автоинспекторами составлено пять материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Отметим, что за повторное аналогичное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Госавтоинспекция предупреждает, что операция «Ночной город» проводится регулярно в местах отдыха граждан, на городских магистралях и в сельских поселениях.

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фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

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