Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Алгоритм оформления

В Севастополе утвержден порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Прием заявлений органами соцзащиты планируется начать уже с 20 мая.

Напомним, ранее оформление указанных выплат предполагалось с июня.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ?

один их родителей (граждане РФ);

имеющие детей, достигших на 01.01.2020 г возраста 3-х лет, но не более 8 лет;

официально трудоустроенные;

имеющие регистрацию по месту проживания;

среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (на сегодня это 11538 рублей)

КАКОЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ?

Ежемесячная выплата установлена в размере 50 % от прожиточного минимума на детей за второй квартал 2019 года. В этом году размер выплаты составит 6047 рублей

КОМУ БУДЕТ НАЗНАЧЕНА ВЫПЛАТА АВТОМАТИЧЕСКИ?

В 2020 году предусмотрен переходный период. Тем, кто в настоящее время (май 2020 года) получает пособия в соответствии с Законом Севастополя №96-ЗС «О пособии на ребенка», ежемесячная выплата от 3 до 7 лет будет назначена в беззаявительном порядке.

К ним относятся граждане Российской Федерации, которые получают:

пособие на ребенка в размере 635 рублей;

пособие на ребенка одинокой матери в размере 2964 рубля;

пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо, когда взыскание алиментов невозможно в размере 2964 рубля.

Получателям этих видов пособий выплата от 3 до 7 лет будет назначена автоматически (без подачи заявлений).

НА КАКОЙ СРОК БУДЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ ВЫПЛАТА?

Выплата назначается на 1 год с даты подачи заявления. При этом при подаче заявления до 31 декабря текущего года, выплата будет произведена начиная с 1 января 2020.

Тем, кому будет назначена выплата в беззаявительном порядке, пособие будет выплачиваться до окончания текущего года (то есть с 1 января по 31 декабря 2020 года)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

За выплатой обращаться в органы соцзащиты по месту жительства (пребывания)

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ?

Для получателей пособий в соответствии с Законом Севастополя №96-ЗС «О пособии на ребенка», ежемесячная выплата от 3 до 7 лет будет назначена автоматически (то есть заявление подавать не требуется).

Для всех остальных необходимо предоставить:

заявление;

паспорта заявителя и его супруга;

документ, подтверждающий наличие гражданства РФ у ребенка.

В случае факта рождения ребенка за пределами РФ — документ, выданный компетентным органом иностранного государства;

В случае обучения по очной форме в образовательных организациях РФ — сведения о факте обучения заявителя/супруга(и) в образовательной организации, а также размере выплачиваемых им стипендий, компенсационных выплат в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

В случае если заявителем является беременная женщина — сведения из лечебно-профилактического учреждения о беременности;

В случае если родители ребенка находятся в разводе или брак между родителями ребенка не зарегистрирован — сведения о получаемых заявителем алиментах.

Все остальные документы сотрудники соцзащиты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

ГДЕ ВЗЯТЬ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ?

Бланк заявления будет опубликован на сайте ДТСЗН в ближайшее время

КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Планируемая дата приема заявлений – 20 мая

КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДАЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ?

В связи с введенным режимом повышенной готовности в Севастополе, о способе подачи заявления будет сообщено дополнительно

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД РАССЧИТЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ СЕМЬИ?

Среднедушевой доход семьи будет рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.

Например, если заявление будет подано 12.05.2020, то в расчет среднедушевого дохода будут учитываться доходы всех членов семьи за период с 01.11.2018 по 31.10.2019.

КТО ВХОДИТ В СОСТАВ СЕМЬИ?

В состав семьи входят родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети (в случае развода и не оформленного брака, отец ребенка в состав семьи НЕ входит)

КАКИЕ ДОХОДЫ НЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ?

ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на ребенка (т.н. «Путинское» пособие), в отношении которого назначена выплата от 3 до 7 лет, произведенные за прошлые периоды;

сама ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет при последующем обращении за ней.

При расчете среднедушевого дохода семьи в 2020 году не учитываются доходы от трудовой деятельности члена семьи, признанного на день подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты безработным.

ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ РЕГИСТРАЦИИ В ГОРОДЕ, МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ?

Да, если есть временная регистрация в Севастополе

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ НА МУЖА?

Да, если он является родителем ребенка

ЕСЛИ У НАС С МУЖЕМ КРЫМСКАЯ ПРОПИСКА, МОЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ СНТ, ТСН И Т.Д.?

Нет. Выплату можно получить, если есть регистрация по месту пребывания в городе Севастополе

С МУЖЕМ ОФИЦИАЛЬНО БРАК НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ВЫПЛАТУ?

Да. При этом, если были оформлены алименты на отца ребенка, в органы соцзащиты необходимо предоставить сведения о полученных алиментах

ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ, ПОЛУЧИМ ЛИ МЫ ВЫПЛАТУ?

Если трудоспособный член семьи на дату подачи заявления не работает, не служит, не учится, не зарегистрирован в органе занятости в качестве безработного, выплата не положена.

Однако, ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ.

Выплата будет назначена в случае, если на день обращения неработающий член семьи:

осуществляет уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, и получает ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет;

осуществляет уход за ребенком до достижения им 3- летнего возраста;

обучается по очной форме по основным общеобразовательным программам, по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в образовательных организациях РФ и не достиг возраста 23 лет;

является беременной женщиной;

является женщиной или одиноким родителем, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет;

является получателем любого вида пенсии, независимо от возраста и трудоспособности, за исключением пенсии по случаю потери кормильца, получаемой на детей.

Я И МУЖ ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАБОТАЕМ, НА УЧЕТЕ В ЦЗ НЕ СТОИМ, УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ОТСУТСТВИЯ ДОХОДОВ НЕ ИМЕЕМ. МОЖЕМ ЛИ МЫ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ ВЫПЛАТУ?

При этих условиях, нет

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ВЫПЛАТУ ИСХОДЯ ИЗ ДОХОДОВ СЕМЬИ?

В этом году критерий нуждаемости установлен в размере 11538 рублей. То есть если среднедушевой доход семьи ниже указанной суммы, то выплата предоставляется.

Пример:

В мае 2020 года обращается семья , состоящая из трех человек (мама, папа и ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно).

В расчет среднедушевого дохода семьи учитываются доходы за 12 месяцев, за период с 01.11.2018 по 31.10.2019.

Доходы мамы:

Зарплата за 12 месяцев –144 000 руб.

Пособие на ребенка за 12 месяцев – 7620 руб.

Доходы папы:

Зарплата за 12 месяцев –180 000 руб.

Расчет среднедушевого дохода семьи:

(144000+7620+180000)/12 месяцев/3 чел=9 211 руб.

Среднедушевой доход семьи ниже 11 538 рублей, выплата положена.

Важно! Если кто-то из членов семьи работал не все 12 месяцев из расчетного периода, то в учет доходов берется зарплата за отработанное количество месяцев и делится на 12.

В 2020 году, если на дату подачи заявления кто-то из членов семьи потерял работу и признан безработным, то при расчете среднедушевого дохода семьи не будут учитываться доходы от трудовой деятельности.

КОГДА МНЕ ПОСТУПЯТ СРЕДСТВА НА КАРТУ?

Решение о назначении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.

На личный счет получателя денежные средства поступят не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты.

ЕСЛИ РЕБЕНКУ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ В МАРТЕ, СКОЛЬКО Я ПОЛУЧУ?

Ежемесячная выплата предоставляется до достижения ребенку 8 лет. таким образом за январь — февраль будет начислено по 6047 рублей и за март в зависимости от даты рождения. Пример: дата рождения ребенка 20 марта.

Сумма пособия за март: 6047/31*19 дней = 3706,23 руб.

РЕБЕНКУ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ. КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

После достижения ребенком 3-х лет.

Выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня

ВЫПЛАТА ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДО 7 ИЛИ 8 ЛЕТ?

До 8 лет (день достижения ребенком 8 лет не оплачивается)