Ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка продлены до 1 марта

Предоставление ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка продлено в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 года.
Соответствующий
Таким образом, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, достигшим в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года возраста одного года или двух лет, продлено на период достижения ребенком возраста двух и трех лет соответственно.
Как сообщили в крымском правительстве, за ежемесячной выплатой могут обратиться женщины, родившие (усыновившие) ребенка после 1 января 2018 года. Обязательным условием является наличие гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории Российской Федерации.
Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в орган труда и социальной защиты по месту жительства (пребывания), а также через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по
Ежемесячная выплата назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В 2020 году критерий для назначения ежемесячной выплаты составляет 11 512х2=23 024 рубля. Так, доход семьи из трех человек не должен превышать 69 072 рубля. Обращаем внимание, что в связи с внесенными
Размер выплаты в 2020 году составляет 11 225 рублей.
С мерами социальной поддержки семей с детьми можно ознакомиться в
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