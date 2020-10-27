Ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка продлены до 1 марта

Предоставление ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка продлено в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 года.

Соответствующий федеральный закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Таким образом, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, достигшим в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года возраста одного года или двух лет, продлено на период достижения ребенком возраста двух и трех лет соответственно.

Как сообщили в крымском правительстве, за ежемесячной выплатой могут обратиться женщины, родившие (усыновившие) ребенка после 1 января 2018 года. Обязательным условием является наличие гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории Российской Федерации.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в орган труда и социальной защиты по месту жительства (пребывания), а также через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по ссылке , авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». После этого требуется заполнить форму заявления и нажать кнопку «Отправить». При обращении в течение шести месяцев со дня рождения ребенка ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В 2020 году критерий для назначения ежемесячной выплаты составляет 11 512х2=23 024 рубля. Так, доход семьи из трех человек не должен превышать 69 072 рубля. Обращаем внимание, что в связи с внесенными изменениями в статью 4 федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 25 апреля 2020 года среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед датой обращения.

Размер выплаты в 2020 году составляет 11 225 рублей.

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