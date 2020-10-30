Ежемесячные выплаты севастопольским многодетным семьям продлены автоматически

Речь идет о ежемесячной денежной выплате при рождении третьего или последующих детей. В Севастополе размер такого пособия на сегодняшний день составляет 12 тысяч 276 рублей. Это, отмечают в местном Правительстве, выше, чем в среднем по России. В настоящее время меру социальной поддержки получают 1761 семья на 1787 детей. Выплата предоставляется многодетным семьям ежемесячно до достижения третьим и последующими детьми возраста трёх лет. С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции указанные выплаты были продлены автоматически до окончания срока режима повышенной готовности.

Это субъектовая мера соцподдержки для многодетных семей, которая предоставляется в Севастополе начиная с 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ. Она равна величине прожиточного минимума на ребенка, установленную в регионе на дату обращения. Для ее получения среднедущевой доход многодетной семьи не должен превышать 2,5 прожиточных минимума. Например, совокупный доход семьи из пяти человек на сегодняшний день не должен превысить 150 тысяч рублей в месяц, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Евгению Пытько.

Напомним, ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев.