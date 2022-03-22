Ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам устанавливаются беззаявительно

Отмена заявлений для оформления ежемесячной денежной выплаты — еще один шаг по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. Гражданам не нужно подавать заявление на ее оформление лично — территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно, — сообщили в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Выплата устанавливается Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении выплаты поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

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