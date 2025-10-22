Факт: арендаторы отказываются от квартир с «бабушкиным ремонтом»

На рынке аренды российских городов-миллионников наиболее популярны однокомнатные квартиры площадью 40,3 «квадратов» по цене 42,2 тыс. рублей в месяц. Квартиры с «бабушкиным ремонтом» уже не являются среднестатистическими на рынке аренды, рассказали

Несмотря на низкую стоимость, спрос на квартиры с устаревшим ремонтом снижается, рассказали эксперты федеральной компании «Этажи». Их доля среди арендуемых квартир сейчас не превышает 12%. При этом меблированные квартиры с хорошим ремонтом нередко сдаются на 15-20% дороже, чем жильё «бабушкиным ремонтом», из-за стабильно высокого спроса. Кроме того, из таких квартир арендаторы реже съезжают. Аналитики компании отмечают, что квартиры с устаревшим ремонтом пользуются спросом при дефиците предложения. Когда рынок восстанавливается, арендаторы подбирают более комфортное жильё.

В городах-миллионниках средняя площадь однокомнатных квартир, популярных у арендаторов — 40,3 «квадрата», средняя цена аренды — 42,2 тыс. рублей в месяц. Такие объекты быстрее всего уходят с рынка, рассказала глава департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

По словам эксперта по аренде жилья агентства «Миэль» Марии Жуковой, арендаторов отпугивает не столько возраст ремонта, сколько общее впечатление от жилого помещения: грязь, обшарпанные стены, поломанная техника. Чистую квартиру со старым ремонтом, но исправной сантехникой и новыми обоями, можно сдать в аренду. Косметический ремонт поможет сократить срок поиска арендатора и добавит 8-10 тыс. рублей к стоимости аренды, говорит эксперт.

По оценке Елены Чегодаевой, в крупных городах средняя минимальная цена аренды однокомнатной квартиры — 14,6 тыс. рублей в месяц, средняя максимальная цена аренды —113,1 тыс. рублей в месяц.

источник: ЦИАН