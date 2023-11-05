Фанера для гравировки: материал для производства игрушек, сувениров, аксессуаров и декора

Фанера — это листовой материал, который состоит из тонких слоев древесины, обычно берёзы или дуба, склеенных между собой при помощи клея. Этот материал обладает хорошей прочностью и устойчивостью к изгибам, благодаря чему он широко используется в строительстве, мебельном производстве.

Фанера для гравировки широко применяется и в сувенирном деле для создания различных художественных и декоративных изделий с использованием лазерных или ЧПУ станков. Этот материал популярен благодаря своей относительной доступности, легкости обработки и способности придавать изделиям натуральный и теплый вид. Среди сувенирных изделий, которые можно создать из фанеры, значатся: