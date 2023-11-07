ФАС грозит разобраться с ценами на стройматериалы

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, отмечает портал BFM.ru, в очередной раз повысились цены на цемент, трубы и арматуру. Ситуацию с ростом цен комментирует основатель компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова:

Ирина Доброхотова, основатель компании «БЕСТ-Новострой»:

Первые полгода у нас росли цены где-то на 12-15%. В августе-сентябре рост усилился — по некоторым позициям до 10%, это цемент, арматура, трубы. В каких-то случаях может быть необоснованный рост. Это ляжет на потребителей, на стоимость квадратного метра, потому что, прежде чем запустить любую стройку, девелопер считает, сколько в закупке будет стоить то, из чего построят жилищный комплекс. Древесно-стружечные, древесно-волоконные плиты являются основой для строительства. Все это, мы видим, подорожало. Например, в Сочи частные дома из-за роста стройматериалов подорожали на 30-40%, это данные областного Росстата. Причины понятны: курс доллара, инфляция, дорожают и комплектующие на производстве, и рабочая сила. Если, например, у нас на заводе, который производит бетон, турецкие, немецкие, финские установки, а завоз деталей тормозится, становится очень дорого. Пока мы не построим русские бетонные заводы именно с нашими мешалками, а их нет просто сейчас, требовать понижения цены в каких-то случаях необоснованно, поэтому надо разбираться. Подорожание идет на сложные, на импортные товары, такие как крепеж, лаки, краски, инженерия. Все это минимум на 10-20% подорожало. Ряд инженерных решений и запчастей для импортной техники тоже подорожали в два-три раза из-за логистики. Может, в каких-то регионах просто воспользовались этим и поднимают цены вслед за всеми. Нужно, конечно, антимонопольной службе тоже посмотреть.

Растут цены как на стройматериалы, так и на комплектующие, отмечает гендиректор компании Oman Владислав Смирнов:

Владислав Смирнов, гендиректор компании Oman:

Мы регулярно наблюдаем подорожание запчастей и комплектующих. Прежде всего мы это связываем с тем, что растет курс доллара. Но здесь одна очень интересная тенденция: если курс доллара и евро растет, а потом происходит его корректировка, то есть падение на 5-10%, цены обратно не возвращаются. Если вернуться к марту 2022 года, когда доллар и евро подскакивали выше 100 рублей, цены выросли, доллар упал до 55-60 рублей — цены обратно практически не вернулись. Была какая-то корректировка через четыре-пять месяцев, может быть, на 10-15%. Существуют также различные запреты в ЕС на вывоз продукции, некоторые таможенные коды попадают под блокировку. В частности, мы продаем, например, дверные кассеты. Это кассеты, у которых дверь открывается не стандартным образом, не распашные, а заезжают в стену, хранятся в нише. Они каким-то чудесным образом попали под санкции, этот код запрещен для ввоза в Россию. Сейчас дефицит, поэтому цены растут. Наши дверные кассеты стоят около 50 тысяч рублей, а я замечаю единовременный рост, это примерно 15%. Все производители, продавцы строительных материалов увеличивают цену не плавно, как я заметил, а процентов на 15 единовременно. Если еще вчера люди покупали элитный строительный материал, то сегодня они переходят на более дешевый или совсем от него отказываются.

Минстрой этой весной уже обращался в ФАС из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин тогда сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру.

источник: BFM.ru