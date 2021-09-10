ФАС намерена проверить адекватность рекордно выросших цен на стройматериалы

По данным Росстата, в июле стоимость некоторых категорий стройматериалов возросла на 15-20%, тогда как потребители уверяют, что речь идет о сотнях процентов. В чем причина такого взлета? Все территориальные органы Федеральной антимонопольной службы подключились к проведению дополнительных проверок обоснованности стоимости металлопродукции, древесины, цемента, кирпича и других материалов, используемых при строительстве и ремонте. Ранее в ведомство поступило большое число жалоб на высокие цены. По данным Росстата, отмечает BFM.ru , в июле стоимость некоторых категорий стройматериалов возросла на 15-20%, тогда как потребители уверяют, что речь идет о сотнях процентов. Business FM поговорила о проблеме с Сергеем Бакиным, гендиректором компании «Альянс», занимающейся строительством загородных домов.

Причина банальная — дефицит, даже такие крупные торговые сети, как «Петрович», нуждаются, их поставщики [работают со сбоями]. То есть товарные запасы не получается создать, не говоря уже про рынки. Поэтому основная наценка, рост цен идет не у предприятий розничной торговли, а в оптовой торговле. Рост большой, поэтому цены можно поставить повыше.

Что особенно подорожало?

Металл в основном, конечно, изделия из металла подорожали больше, чем в два раза. А так, в принципе, все, даже дерево, гипс, вяжущие вещества, все подорожало. Рост до 300% по разным группам. То есть смета на любой объект считается в индексном варианте, так вот эти индексы с 2000 года выросли более чем в 14 тысяч раз.

Это касается и бетона, и дерева, и песка?

По бетону, наверное, не сотни процентов, 30-50%, а когда готовое изделие железобетонное, здесь да, сотни. Когда все идет за рубеж, внутренний рынок испытывает недостаток. Что касается замены, ну чем мы заменим цемент как вяжущее? Ничем. На основе цемента очень много изделий. Гипс, допустим, чем мы заменим? Смысла нет менять, потому что и так все это минимально дешево, поэтому заменителей каких-то не появится точно, а то, что людям придется копить и ремонт станет роскошью, — это безусловно. Выборочно кого-то там наказать, оштрафовать — это делу не поможет.

Что касается, например, цемента, повышение его стоимости происходит каждую весну, а к осени цена откатывается. Из-за льготной ипотеки был повышенный спрос на стройматериалы, но особенно заработать на этом не удалось, поскольку рост цен шел по всем фронтам, говорит гендиректор Екатеринбургского цементного завода Ринат Шангареев.

Как будет в этом году, не знаю. Я думаю, что спрос немножко уляжется. Будет определенная коррекция, незначительная, конечно, но она в любом случае произойдет.

Эксперты говорят, что это не сезонная коррекция, а такая драма, если не трагедия, как сказал у нас сегодня один из застройщиков. Цемент, бетон, песок, дерево — вообще все подорожало, такого не было, пожалуй, ни разу за последние лет 20-25.

Во всем виноват один из строительных материалов, который подорожал практически на 80-90%. А если говорить про арматуру, то она подорожала на 85%. Такого взлета за этот короткий промежуток времени я тоже никогда не видел, и он не укладывается в голове. А если говорить только о цементе и бетоне, то было повышение на 15%, и это существенно.

За последние месяцы вы ощутили увеличение прибыли на эти самые 15% плюс-минус?

Увеличения прибыли мы не ощутили. Почему? Потому что сырьевые материалы, логистика, все тоже подорожало.

Какое сырье подорожало, насколько?

Для производства цемента это известняк. Чтобы сделать цемент из известняка, надо его нагреть до определенной температуры. Для того чтобы нагреть, надо очень много газа. Газ, вы знаете, подорожал, и здесь все в совокупности: на входе поднялась цена, и, соответственно, на выходе она тоже поднялась. И как таковой прибыли плюс 15% для предприятия нет.

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что на рынке жилья наблюдается существенный рост цен: в некоторых регионах до 30%. Президент поручил ФАС разобраться с этим. После этого Минстрой заявил, что влияние на стоимость жилья оказали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, а также рост цен на стройматериалы. Помимо этого, вырос спрос на жилую недвижимость из-за более доступных ипотечных кредитов и снижения ставок по депозитам населения.

В августе вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать попытки спекулятивного взвинчивания цен на стройматериалы по госконтрактам.

Источник: BFM.ru