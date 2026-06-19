ФАС опровергает слухи об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Сообщения о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба, индексация пройдет с 1 октября в пределах утвержденных правительством значений.

Ведомство подчеркнуло, что ФАС проконтролирует процесс установления тарифов в регионах.

Ранее в СМИ появилась информация о грядущем росте платежей с 1 июля. Однако, как уточнили в службе, индексация пройдет с 1 октября. Ее уровень не превысит предельных значений, установленных распоряжением правительства.

Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина от ноября 2025 года, с 1 января 2026 года средний предельный индекс по всем регионам составил 1,7%.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе местная жительница погасила задолженность по коммунальным услугам в размере 514 тысяч рублей после того, как судебные приставы наложили арест на принадлежащую ей квартиру. Женщина длительное время не оплачивала потреблённую электроэнергию. Энергоснабжающая организация обратилась в суд и выиграла дело.

источник: Московский комсомолец Крым

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