Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ФАС: предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму
актуально в республике
ФАС: предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в у

ФАС: предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 03.07.2024

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение сотовым операторам МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн». Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя, — сказано в сообщении.

При этом, как уточняется в сообщении, с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

источник: ТАСС 
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.