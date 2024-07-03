ФАС: предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение сотовым операторам МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн». Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя, — сказано в сообщении. При этом, как уточняется в сообщении, с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.