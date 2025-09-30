ФАС проверяет крымские АЗС из-за роста цен на бензин

Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть.

По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом, — говорится в сообщении ведомства.

По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.

В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС «Тверьнефтепродукт» занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, сообщала ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках.

В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании «Газпромнефть — Региональные продажи» из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября.

источник: РИА Новости Крым