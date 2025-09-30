Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ФАС проверяет крымские АЗС из-за роста цен на бензин
Новости Республики
Что будет с ценами на бензин в Крыму? Эксперты "кивают" на Литву, Латвию, Польшу и Великобританию

ФАС проверяет крымские АЗС из-за роста цен на бензин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:14 30.09.2025

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть.

По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом, — говорится в сообщении ведомства.

По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Узнайте больше:  Глава Крыма сообщил о временной фиксации стоимости бензина на АЗС

В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС «Тверьнефтепродукт» занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, сообщала ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках.

В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании «Газпромнефть — Региональные продажи» из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x