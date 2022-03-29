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ФАС разбирается с теми, кто «наварился» на сахаре
Кадр из х/ф "Лицо со шрамом", США, 1983. Реж. Брайан де Пальма

ФАС разбирается с теми, кто «наварился» на сахаре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 29.03.2022

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении крупнейшего в РФ производителя сахара компании «Продимекс» по подозрению в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. В сообщении антимонопольного ведомства говорится:

Анализ документов и другой информации, которая была получена в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию «Продимексом» деятельности торговых сетей для повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.

ФАС также отмечает, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

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17 марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что проводит в отношении крупнейших производителей сахара проверки на предмет картельного сговора. Проверочные мероприятия проводятся из-за резкого повышения стоимости сахара, а также необоснованного сокращения товара на рынке. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Русагро-Центр», ООО «Группа компаний «Русагро», ООО «Продимекс», ООО «Торговый дом «Доминант», ООО «ГК Доминант» и ООО «Чеховсахар». В ФАС подчеркнули, что окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

По материалам ТАСС.


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