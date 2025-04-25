ФАС России проверит производителей сырого молока и хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, ведомство зафиксировало высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло и хлеб.

Мы проверяем рентабельность на рынке молочной продукции. Проанализировали финансово-экономические показатели наиболее крупных производителей. В ряде случаев установили, что повышение отпускных цен производителей на сырое молоко и сливочное масло сопровождалось аномально высоким ростом рентабельности. Считаем это необоснованным, — цитирует Шаскольского пресс-служба кабмина.

По словам главы ФАС, в отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная.

Кроме того, проведен анализ на рынке хлеба. Практически во всех регионах выявлены производители, которые занимают доминирующее положение, отметил Шаскольский.

В таких регионах мы поручили нашим территориальным управлениям проверить обоснованность цен производителя. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, — добавил глава ведомства.

источник: РИА Новости Крым