ФАС согласовала предельную цену на лекарство от коронавируса «Фавипиравир» — 5,5 тысяч рублей

Пока же цена «Фавипиравира» в российских аптеках – от 11 до 16 тысяч рублей.

Упаковка лекарства от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Впочем, в рознице это будет больше, примерно, на тысячу рублей.

Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей… Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 рублей, включая НДС (50 таблеток), — говорится в сообщении.

Сегодня в российских аптеках «Фавипиравир» можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.

Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения РФ разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств.

Впрочем, большинству населения, лекарство что за 16 тысяч, что за 6 тысяч – не по карману. Проза жизни. И да, еще одна ее сторона: прочитав о «предельной цене» 5,5 тысяч, не стоит нервничать и скандалить, увидев целительные таблетки в продаже по цене ощутимо выше. Читайте внимательно: есть региональные, торговые надбавки, есть 20% НДС. В реальности цена на лекарство от коронавируса будет, конечно, ниже 10 тысяч, но не намного.

По материалам ТАСС и РИА Новости.