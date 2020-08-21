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Фатальный поход. Убийство на горе Демерджи

Фатальный поход. Убийство на горе Демерджи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:58 21.08.2020

27-летний житель Омска заключен под стражу по обвинению в убийстве своей 38-летней сожительницы во время похода на гору Демерджи. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Следственным отделом по городу Алуште установлено, что 17 августа пара из Омска отправилась в поход на гору Демерджи, устроив на природе пикник. Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он скинул ее тело в обрыв лесного массива «Долины приведений». Вернувшись в Алушту, он поделился с другом о произошедшем, тот обратился в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан. В ходе выезда на местность он рассказал и показал следователям как совершил преступление, указав, где сокрыл тело. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудниками следственного отдела по городу Алуште проводятся все необходимые следственные действия для установления полноты картины совершенного преступления, — рассказали в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фатальный поход. Убийство на горе Демерджи

Фото: Следком

Фатальный поход. Убийство на горе Демерджи

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