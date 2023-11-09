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Фатальный забег на двести метров в Симферополе. В смерти ребенка обвиняется врач
Иллюстрация: recipe.ru

Фатальный забег на двести метров в Симферополе. В смерти ребенка обвиняется врач

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:54 09.11.2023

В Симферополе перед судом предстанет врач, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности ученику 9-го класса одной из школ во время занятий физкультурой.

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра одной из поликлиник г. Симферополя. Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в прокуратуре.

Как полагает следствие, в марте текущего года обвиняемая, являясь врачом-педиатром, без проведения медицинского осмотра ученика 9-го класса одной из школ Симферополя, имеющего ограниченные возможности здоровья, оформила ему медицинский допуск к участию в спортивной эстафете.

При проведении тренировочных занятий после выполнения норматива «Бег 200-250 метров» несовершеннолетний потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд  Симферополя.

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