Фатальный забег на двести метров в Симферополе. В смерти ребенка обвиняется врач

В Симферополе перед судом предстанет врач, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности ученику 9-го класса одной из школ во время занятий физкультурой.

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра одной из поликлиник г. Симферополя. Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в прокуратуре.

Как полагает следствие, в марте текущего года обвиняемая, являясь врачом-педиатром, без проведения медицинского осмотра ученика 9-го класса одной из школ Симферополя, имеющего ограниченные возможности здоровья, оформила ему медицинский допуск к участию в спортивной эстафете.

При проведении тренировочных занятий после выполнения норматива «Бег 200-250 метров» несовершеннолетний потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя.