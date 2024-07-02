ФБР увеличивает ставки: Ружа Игнатова на грани ареста

Федеральное бюро расследований (ФБР) повысило сумму вознаграждения за достоверную информацию о местоположении Руже Игнатовой, основательницы криптовалютного проекта OneCoin, до $5 миллионов. Игнатова, гражданка Германии и уроженка Болгарии, была объявлена в международный розыск в 2017 году после разоблачения её мошеннической схемы.

Игнатова, КриптоКоролева, стала единственной женщиной в списке ФБР из 10 самых разыскиваемых. Судя по масштабу вознаграждения, ее известность теперь стоит в одном ряду с беглецами, такими как главари наркокартелей из Европы и России, и даже глава международной преступной группировки MS-13.

История OneCoin

OneCoin, запущенный в 2014 году, позиционировался как революционная криптовалюта, способная превзойти биткоин. Однако, в реальности, проект оказался классической финансовой пирамидой, основанной на схеме Понци. Инвесторы, привлеченные обещаниями огромной прибыли, вложили в проект миллиарды долларов. По оценкам экспертов, общий ущерб от деятельности OneCoin составляет около $4 миллиардов.

В 2016 году, в разгар популярности OneCoin, Игнатова выступала на крупных международных конференциях, заверяя аудиторию в светлом будущем своего проекта. Однако, за блестящим фасадом скрывалась афера: OneCoin не имел блокчейн-платформы, что является основой любой легитимной криптовалюты. Вместо этого использовалась обычная база данных, что позволяло манипулировать данными о транзакциях и стоимости монет.

Поиски и Вознаграждение

После разоблачения мошенничества в 2017 году ФБР выдало ордер на арест Ружи Игнатовой и предложило вознаграждение в размере $100,000 за информацию о её местонахождении. В 2022 году Игнатова попала в список десяти самых разыскиваемых преступников мира, а сумма вознаграждения была увеличена до $250,000. Недавно ФБР подняло эту сумму до $5 миллионов, надеясь, что это привлечет больше информаторов.

Эксперты считают, что значительное увеличение вознаграждения может побудить людей, возможно даже близких к Игнатовой, предоставить информацию о её местонахождении. Однако существует также мнение, что Игнатова могла стать жертвой болгарской мафии, что делает её поиск ещё более сложным.

Биография Ружи Игнатовой

Ружа Игнатова, известная как «криптокоролева», начала свою карьеру с блестящим образованием и успешной работой в консалтинговом агентстве McKinsey. Родилась она в Болгарии, но переехала в Германию, где и получила своё образование. Игнатова утверждала, что её проект OneCoin станет следующей крупной криптовалютой, превосходя биткоин.

В 2017 году, после раскрытия обмана, Игнатова бесследно исчезла. Последний раз её видели 25 октября 2017 года, когда она вылетела из Софии в Афины. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Слухи и домыслы варьируются от её возможного нахождения в России и Дубае до версий о её гибели.

Просмотры: 15