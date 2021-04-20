Федеральная нотариальная палата: проверяйте QR-код на нотариальном документе правильно!

Нотариусы выявили попытки подделать QR-коды на нотариальных документах. Федеральная нотариальная палата напоминает: проверку QR-кодов на нотариальных документах следует производить на официальном сайте ФНП, в этом случае гарантируется защита от подделок.

С 29 декабря 2020 года на большинстве нотариальных документов в бумажной форме появилась специальная маркировка — QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса. С помощью этого QR-кода любой человек с помощью смартфона может проверить, предъявили ему настоящий документ, или печать и подпись нотариуса на бланке подделаны, — отмечают в Федеральной нотариальной палате.

Недавно был выявлен новый способ мошенничества с нотариальными документами. Злоумышленники подделывали и сам документ, и QR-код на нем. Сканируя его, человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-кодов Единой информационной системы нотариата.

Появившиеся подделки были сразу же выявлены нотариусами, так как при совершении нотариального действия нотариус проверяет подлинность документа иным образом, и нанести с их помощью ущерб гражданам злоумышленникам не удалось. Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности, без участия нотариуса.

Чтобы избежать поддельных QR-кодов, Федеральная нотариальная палата рекомендует гражданам самостоятельно проверять представленные им доверенности, согласия, договоры и другие удостоверенные нотариусом документы только через ее официальный сайт: notariat.ru.

Для самостоятельной достоверной проверки нотариального документа с QR-кодом необходимо зайти в соответствующий раздел сайта Федеральной нотариальной палаты — «проверка QR», разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона или компьютера) и отсканировать с ее помощью QR-код на документе. Сервис проверяет отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата, и сообщает — зарегистрирован ли такой документ с такими реквизитами в системе, или нет.

Злоумышленники пытались воспользоваться тем, что люди будут сканировать QR-код, не пользуясь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты. Такая возможность технически доступна на любом смартфоне, но в этом случае возможна подмена официального сервиса проверки поддельным. В таком случае пользователь обязательно должен убедиться, что открывшаяся страница имеет адрес, начинающийся с ФНП.РФ.

Источник: Федеральная нотариальная палата