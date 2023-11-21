Федеральная нотариальная палата: регистрация квартиры через нотариуса занимает 11,5 часа

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что среднее время регистрации прав на недвижимое имущество по нотариальным документам, поступившим в электронном виде, составляет 11 часов 24 минуты. Для сравнения — в случае с подачей документов через МФЦ процедура регистрации может занимать до девяти рабочих дней.

Нотариальная контора становится для заявителя фактически единственным местом, которое он должен посетить, чтобы уладить все вопросы по сделке с недвижимостью, — сообщили в ФНП. — Благодаря подключению Единой информационной системы нотариата к системе межведомственного электронного взаимодействия каждый нотариус запрашивает необходимые для проверки сведения электронно, не покидая рабочего места.

По словам экспертов, на практике запросы в необходимые реестры в большинстве случаев направляются еще до визита сторон сделки в нотариальную контору. Ответы по цифровым каналам приходят быстро — как правило, в течение одного дня.

Как сообщается, в прошлом году нотариусы подали порядка 4,5 миллиона заявлений о регистрации права собственности. А за последние пять лет — более 18 миллионов. В их числе — и обращения в рамках сделок купли-продажи недвижимости.

Возможность переложить на плечи нотариуса вопрос регистрации права собственности — весомый «бонус» сделки в нотариальной форме, — подчеркивают в ФНП. — По закону нотариус сам направляет все необходимые документы в Росреестр в электронном виде непосредственно в день удостоверения сделки. Никаких дополнительных усилий или финансовых затрат от заявителей это не требует.

Напомним также, что в этом году вступил в силу закон, запретивший публиковать в открытом доступе фамилии владельцев недвижимости. Посторонний человек может получить эту информацию либо через хозяина недвижимости, либо с помощью нотариуса — при соблюдении определенных требований. Запросить через нотариуса информацию о владельцах недвижимости можно в определенных случаях. Они указаны в законе. Например, если у человека есть основания для подачи иска в суд на владельца недвижимости. Скажем, за то, что он залил соседей.

источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)