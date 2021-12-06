Федеральные министерства осваивают соцсети и TikTok

В России составили ТОП-10 министерств и ведомств, которые лучше всех наладили взаимодействие с пользователями соцсетей. Оценивал работу федеральных органов исполнительной власти в течении года оператор цифровой коммуникации между властью и обществом АНО «Диалог». Возглавило рейтинг Министерство просвещения РФ.

Оценивалось качество контента, работа с комментариями, вовлеченность аудитории, создание медиапроектов, интеграции с блогерами, лидерами мнений и неофициальными пабликами.

Второе место рейтинга занял Ростуризм, третье – МЧС. Также успешно работают в соцсетях МВД, Роспотребнадзор, Минобрнауки, ФАС, Росреестр, Росмолодежь, Минкультуры.

Федеральные органы исполнительной власти активно используют для общения с многомиллионной аудиторией не только привычные «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и «Instagram», но и успешно освоили «TikTok», «YouTube», «Telegram».

Присутствие в интернете и соцсетях в современном мире становится необходимым для представителей власти всех уровней. Цифровизация — это один из способов максимально качественно наладить коммуникацию между властью и обществом, — отметил руководитель Центра управления регионом Республики Крым Артём Артёменко.

Полный рейтинг федеральных министерств и ведомств по работе в Интернете — ЗДЕСЬ .