Федеральный медцентр в Евпатории примет первых пациентов в начале следующего года

министерства здравоохранения Республики Крым со ссылкой на итоги рабочей поездки в регион главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Строительство первых корпусов центра, по данным застройщика, должно завершиться уже в этом году, а в начале следующего специалисты приступят к подготовке его открытия для маленьких пациентов, — говорится в сообщении.

Медцентр строится на берегу Мойнакского озера на территории бывшей грязелечебницы, известной с XIX века. Сочетание уникальных природно-климатических условий, высоких технологий и профессионализма медицинских работников позволит добиться высоких результатов в реабилитации детей.

Это центр мирового уровня, в котором сосредоточены самые высокие технологии, которые на сегодня есть в области реабилитации. Центр предоставляет уникальные возможности в области нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, общей соматической реабилитации, — приводятся в сообщении слова Мурашко.

О центре

Детский реабилитационный центр в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. м строится на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями.

Мощность центра составит 300 коек стационара, также создается пансионат на 150 коек. Для оказания амбулаторной помощи более легким пациентам будет функционировать 75 коек дневного пребывания. В центре предусмотрено, в том числе, реанимационное отделение, в котором будут проходить реабилитацию пациенты, находящиеся на интенсивной терапии.

источник: ТАСС