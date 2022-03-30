Федерация бокса России запускает штаб БОКСПОМОГАЕТ.рф и горячую линию в поддержку мирного населения Украины и беженцев ДНР и ЛНР

Деятельность оперативного штаба БОКСПОМОГАЕТ.рф, отмечают организаторы, будет направлена на формирование и отгрузку гуманитарной помощи для мирных жителей Украины в контролируемых районах, а также беженцам ДНР и ЛНР, находящимся на территории Российской Федерации. Оперативный штаб Федерации бокса России включает в себя уполномоченных представителей боксёрского сообщества — олимпийских чемпионов по боксу, спортсменов, тренеров и спортивных функционеров, а также волонтёров со всей России.

Совет чемпионов принял решение запустить оперативный штаб и горячую линию «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» в помощь мирного населения Украины, потому что, во-первых, боксёрское сообщество России уже имеет подобный опыт работы в пандемию, когда мы развернули штаб буквально за трое суток и помогали населению нашей страны на протяжении нескольких месяцев локдауна помощь получили более 5 миллионов граждан. Во-вторых, сейчас наш братский народ — мирное население Украины — больше всего нуждается в помощи! Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксёрское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего! Бокс — это вид спорта, который по-настоящему объединяет людей! Члены Совета Чемпионов Федерации бокса России примут активное участие в работе штаба и горячей линии, — цитирует пресс-служба генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко.

Волонтёры оперативного штаба Федерации бокса России формируют гуманитарную помощь, которая включает в себя самые необходимые продукты питания — муку, сахар, крупы, воду, консервы, бакалею и многое другое, и организуют доставку для мирных жителей Украины, в том числе беженцам, оказывают психологическую помощь, а также занимаются поиском родственников.

К деятельности оперативного штаба «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» будут привлечены все региональные спортивные Федерации бокса из 85 субъектов Российской Федерации, а также партнёры Федерации бокса России и неравнодушные люди. В плане: ежемесячная отправка не менее 100 фур гуманитарной помощи, которая будет осуществляться в три этапа.

Все, кто желает присоединиться к нашей акции и оказать посильную помощь, могут позвонить по телефону горячей линии Федерации бокса России 8 800 600 28 24, или заполнить форму на сайте бокспомогает.рф которая начнет свою работу 30 марта с 10.00.

Сайт: https://бокспомогает.рф

Горячая линия: 8 800 600 28 24

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