фото: ВКонтакте, Бокс Севастополя
Федерация бокса Севастополя — среди волонтёров очистки побережья
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
14:30 16.01.2025
спорт в Крыму 2025-01-16
Представители Федерации бокса Севастополя во главе с руководителем Максимом Коптяковым принимают участие в очистке побережья СНТ «Берег» и поселка Кача от мазута после экологической катастрофы, произошедшей в результате крушения двух танкеров в районе Керчи, сообщает сайт Федерации бокса России.
Работа продолжается уже несколько дней: представители Федерации бокса Севастополя выносят с пляжей Качи тяжелые мешки с грязным грунтом. Объем работы большой: только за один день воскресенья собрано почти 500 мешков с загрязненным грунтом.
фото: Федерация бокса России
источник: «Крымский спорт»
Просмотры: 4
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму