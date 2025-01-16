Федерация бокса Севастополя — среди волонтёров очистки побережья

Работа продолжается уже несколько дней: представители Федерации бокса Севастополя выносят с пляжей Качи тяжелые мешки с грязным грунтом. Объем работы большой: только за один день воскресенья собрано почти 500 мешков с загрязненным грунтом.

источник: «Крымский спорт»

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