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Федерация бокса Севастополя - среди волонтёров очистки побережья
фото: ВКонтакте, Бокс Севастополя

Федерация бокса Севастополя — среди волонтёров очистки побережья

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:30 16.01.2025

Представители Федерации бокса Севастополя во главе с руководителем Максимом Коптяковым принимают участие в очистке побережья СНТ «Берег» и поселка Кача от мазута после экологической катастрофы, произошедшей в результате крушения двух танкеров в районе Керчи, сообщает сайт Федерации бокса России.

Работа продолжается уже несколько дней: представители Федерации бокса Севастополя выносят с пляжей Качи тяжелые мешки с грязным грунтом. Объем работы большой: только за один день воскресенья собрано почти 500 мешков с загрязненным грунтом.

Федерация бокса Севастополя - среди волонтёров очистки побережья

фото: Федерация бокса России

источник: «Крымский спорт»

 

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