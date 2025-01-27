Феодосиец едет в колонию-поселение. За призывы к осуществлению экстремистской деятельности

Феодосийским городским судом Республики Крым 37-летний местный житель признан виновным по 5 эпизодам за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч.2 ст.280 УК РФ, ч.2 ст.280 УК РФ, ч.2 ст.280 УК РФ, ч.2 ст.280 УК РФ, ч.2 ст.280 УК), и ему назначено наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении и с лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Судом установлено, что в период с 13.09.2022г. по 08.07.2024г., в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в мессенджере «Telegram» в одном из сообществ, после ознакомления с антироссийской пропагандистской информацией, негативно освещающей Российскую Федерацию, в частности, как агрессора и оккупанта, вторгнувшегося на территорию Украины и применяющего насилие в отношении мирного населения, в том числе женщин и детей, подсудимый оставлял текстовые комментарии, тем самым публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности, умышленно, по мотивам национальной ненависти в отношении лиц, являющихся по национальности русскими, преследуя цель воздействия на сознание, волю и поведение неограниченного круга лиц и побуждения их к осуществлению экстремистской деятельности.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и раскаялся.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда Республики Крым

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