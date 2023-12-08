Феодосиец изготовил пневматическое оружие. Естественно, незаконно

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор 53-летнему местному жителю за незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

Судом установлено, что в начале марта 2023 года, находясь по месту своего жительства в квартире, имея преступный умысел, направленный на незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж., путем изменения в нарушение установленного порядка тактико-технических характеристик и свойств пневматической винтовки «Retay» модели «125Х» калибра 4.5 мм., с целью увеличения ее дульной энергии, приобрел у неустановленного лица газовую боевую пружину, которую во дворе домовладения незаконно установил в винтовку вместо находящейся в ней установленной заводом изготовителем пружины, увеличив, таким образом, дульную энергию винтовки свыше 7,5 Дж., — сообщили в пресс-службе суда.

Указанная винтовка была изъята сотрудниками полиции в ходе проведения осмотра по месту жительства подсудимого.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шести) месяцев, установив ему следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования Феодосийский городской округ Республики Крым, по месту своего жительства; не изменять место жительство без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием, осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.