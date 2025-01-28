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Новости Республики
В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих
Иллюстрация: euroradio.fm

Феодосиец получил 2,5 года колонии-поселения. За призывы к насилию над русскими

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 16:06 28.01.2025

Суд приговорил жителя Феодосии, который публично призывал убивать русских и поддерживал их травлю по национальному признаку на территории других государств, к двум годам шести месяцам в колонии-поселении, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Жителя Феодосии задержали в августе 2024 года. В отношении мужчины следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя Феодосии, который публично призывал к убийству русских, а также всячески публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран. Приговором суда гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, — говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что 37-летний житель Феодосии активно участвовал в украинских Telegram-чатах, публикующих русофобские посты. Мужчина использовал аккаунт с псевдонимом и активно призывал убивать русских. Проведенная экспертиза выявила, что сообщения жителя Феодосии содержат признаки призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

Узнайте больше:  Феодосиец едет в колонию-поселение. За призывы к осуществлению экстремистской деятельности

источник: ТАСС

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