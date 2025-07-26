Феодосиец пойдёт под суд за кусок мяса

Уважаемые граждане! Полиция Крыма напоминает о персональной ответственности за противоправные действия и обращает внимание на необходимость строгого соблюдения законов и правил поведения в обществе, — подчёркивают в пресс-службе МВД по РК.

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