Феодосиец пойдёт под суд за кусок мяса

В дежурную часть ОМВД России по городу Феодосии поступило заявление от 69-летней продавщицы мясного павильона, которая сообщила о краже 14 килограммов мяса прямо с прилавка рынка. По ее словам, сумма причиненного ущерба составляет около 4000 рублей.
Благодаря слаженной оперативной работе сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого по горячим следам. Как выяснилось, преступление совершил 65-летний местный житель. Подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что пришел на рынок с целью наживы. Прогуливаясь по торговой территории, он зашел на мясной рынок, где убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает и воспользовавшись непродолжительным отсутствием в помещении продавца, украл с прилавка мясо свинины. Сложив кусок тушки в пакет в спешном порядке покинул помещение, — отмечают в ведомстве.
Мужчина выразил искреннее раскаяние за совершенный проступок. Осознавая всю серьезность ситуации, он добровольно компенсировал весь нанесенный материальный ущерб.
Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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