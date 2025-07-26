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Феодосиец пойдёт под суд за кусок мяса
источник фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Феодосиец пойдёт под суд за кусок мяса

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:51 26.07.2025

В дежурную часть ОМВД России по городу Феодосии поступило заявление от 69-летней продавщицы мясного павильона, которая сообщила о краже 14 килограммов мяса прямо с прилавка рынка. По ее словам, сумма причиненного ущерба составляет около 4000 рублей.

Благодаря слаженной оперативной работе сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого по горячим следам. Как выяснилось, преступление совершил 65-летний местный житель. Подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что пришел на рынок с целью наживы. Прогуливаясь по торговой территории, он зашел на мясной рынок, где убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает и воспользовавшись непродолжительным отсутствием в помещении продавца, украл с прилавка мясо свинины. Сложив кусок тушки в пакет в спешном порядке покинул помещение, — отмечают в ведомстве. 

Мужчина выразил искреннее раскаяние за совершенный проступок. Осознавая всю серьезность ситуации, он добровольно компенсировал весь нанесенный материальный ущерб.

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Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Уважаемые граждане! Полиция Крыма напоминает о персональной ответственности за противоправные действия и обращает внимание на необходимость строгого соблюдения законов и правил поведения в обществе, — подчёркивают в пресс-службе МВД по РК.  

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