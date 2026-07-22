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Новости Республики

Феодосиец пытался сбыть на территории города крупную партию «синтетики»

Опубликовал: news-parser в Происшествия 17:48 22.07.2026

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2026» оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Феодосийский» на одной из городских улиц обратили внимание на подозрительное поведение мужчины.

При проверке документов и личном досмотре 36-летнего местного жителя полицейские обнаружили в правом кармане джинсовых шорт свертки из черной липкой ленты, внутри которых находилось порошкообразное вещество.

Кроме того, установлено, что злоумышленник успел организовать несколько тайников‑закладок с запрещёнными веществами. Благодаря слаженной и тщательной работе сотрудников полиции места закладок были выявлены, а наркотики – изъяты, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Экспертиза подтвердила, что данное вещество, общей массой 10,8 грамма, содержит в своем составе производное метадона – тяжелый синтетический опиоид, оборот которого полностью запрещен на территории Российской Федерации.

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За попытку сбыта наркотических средств следственным отделом ОМВД России «Феодосийский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, он заключен под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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