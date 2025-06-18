Феодосиец уклонялся от призыва на военную службу. Оплатит штраф

Феодосийским городским судом Республики Крым 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (умышленное уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Судом установлено, что подсудимый, будучи годным к военной службе по решению призывной комиссии военного комиссариата, и состоящий на воинском учете отдела военного комиссариата, в июле и октябре 2024 года, не желая проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации из личных соображений, дважды не явился в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, документов, подтверждающих уважительные причины неявки, не предоставил, тем самым уклонился от призыва на военную службу. В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и раскаялся, — сообщили в пресс-службе суда.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, отношение подсудимого к содеянному, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда Республики Крым

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