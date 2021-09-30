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Феодосия - в топе популярных направлений для путешествий летом-2021
фото: Nitin Dhumal (pexels.com)

Феодосия — в топе популярных направлений для путешествий летом-2021

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:25 30.09.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подводит итоги летнего сезона 2021 года и выявляет, какие стали самыми популярными направления для путешествий на машине этим летом.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что туристы-автомобилисты чаще останавливались этим летом в нескольких городах. Вот популярный маршрут: Феодосия, Евпатория, Ростов-на-Дону, Керчь, Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж. Наиболее популярные города, где туристы чаще всего останавливались летом в поездке на машине, ― Феодосия, Тольятти, Гагра, Воронеж, Банное, Ростов-на-Дону, Москва, Геленджик, Керчь и Санкт-Петербург. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали летом 2021 жильё с парковкой для машины от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,3 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего было остановиться в Тольятти, дороже – в Санкт-Петербурге, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Десять популярных направлений для путешествий летом 2021:

  1. Феодосия – 3378 руб. / 6 ночей *
  2. Ростов-на-Дону – 2572 руб. / 1 ночь
  3. Геленджик — 3108 руб. / 6,5 ночи
  4. Санкт-Петербург — 3849 руб. / 4 ночи
  5. Банное – 2000 руб. / 1 ночь
  6. Воронеж — 1982,5 руб. / 14 ночей
  7. Гагра — 1929 руб. / 6 ночей
  8. Тольятти – 1300 руб. / 1 ночь
  9. Москва – 2631 руб. / 3 ночи
  10. Керчь – 3152 руб. / 1 ночь

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Феодосия - в топе популярных направлений для путешествий летом-2021

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