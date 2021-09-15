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Феодосия - в топе популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона-2021
фото: pxhere.com

Феодосия — в топе популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона-2021

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:26 15.09.2021

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подводит итоги летнего сезона-2021 года и определяет, куда россияне чаще всего ездили отдыхать этим летом.

Феодосия и Сочи на Черноморском побережье России, Гагра на абхазском побережье лидируют в рейтинге самых популярных курортов у россиян для пляжного отдыха на море. Самые популярные города, куда россияне чаще всего приезжали летом 2021 ― Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Кисловодск, Банное, Соль-Илецк. По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых летом 2021 на период от 1 до 9 ночей и тратили на проживание от 1,8 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Кисловодске, дороже — в Банном, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Десятка популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона 2021:

  1. Феодосия — 2 867 рубль / 7 ночей *
  2. Сочи — 2 619 рубль / 9 ночей
  3. Санкт-Петербург — 3 333 рубль / 4 ночи
  4. Гагра — 2 445 рубль / 9 ночей
  5. Ростов-на-Дону — 2 548 рубль / 1 ночь
  6. Москва — 3 291 рубль / 2,5 ночи
  7. Казань — 2 994 рубль / 3 ночи
  8. Кисловодск — 1 844 рубль / 7 ночей
  9. Банное — 3 824 рубль / 3 ночи
  10. Соль-Илецк — 2 120 рубль / 6 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Феодосия - в топе популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона-2021

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