Феодосия – Армянск: расписание электричек сегодня 2021

Феодосия – Армянск. Один из способов добраться из Феодосии в Армянск это поездка на электричке. Финансово это один из самых выгодных вариантов. На маршруте работают новые электро-составы. Предлагаем Вам ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов по маршруту следования и при необходимости купить железнодорожный билет. На маршруте работают новые, современные электропоезда.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Расписание электричек Феодосия – Армянск на сегодня
С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб. до 1,62 руб. за пассажиро-километр, по территории Краснодарского Края устанавливается зонный тариф в размере 39 рублей за одну десятикилометровую зону.
По маршруту пригородного поезда предусмотрены остановки на станциях: Айвазовская, Айвазовская-Тов., рзд. 107 км, Владиславовка, о.п. 94 км, Кировская, Новофедоровка, Краснофлотская, рзд. 50 км, Нижнегорская, рзд. 30 км, Азовская, о.п. 13 км, рзд. 10 км, Джанкой, о.п. 4 км, о.п. 10 км, Богемка, о.п. 19 км, Пахаревка, Воинка, Красноперекопск.
Цена билета: Феодосия – Армянск — от 319 р. 14 коп.
Расстояние: 197 км.
Электричка Феодосия – Армянск — расписание 2021
Электричка Армянск — Феодосия — расписание 2021
Маршрут электропоезда Армянск — Феодосия
Время в пути — 4 ч. 55 мин.
В пригородных поездах запрещается:
- Нарушать общественный порядок и мешать спокойствию других пассажиров.
- Повреждать внутривагонное оборудование.
- Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагонов.
- Осуществлять несанкционированную торговлю.
- Распивать спиртные напитки.
- Курить в вагонах и тамбурах.
- Осуществлять несанкционированный срыв стоп-крана.
- Размещать ручную кладь в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..