Феодосия: бензин А 95 Ultra и А 92 есть в свободной продаже на заправках АТАН

В Феодосии 23 июля с 10:00 на четырех автозаправочных станциях сети «Атан» идёт свободная продажа бензина марок А-95 Ultra и А-92.

По информации для жителей города, бензин А-95 Ultra будет доступен на АЗС по адресу: улица Челнокова, 71, а также в селе Ближнее на Симферопольском шоссе, 2/Б. Топливо марки А-92 можно будет приобрести на заправке на Керченском шоссе, 27/Д.

На станции по адресу Керченское шоссе, 23 в продажу поступят обе марки топлива — А-95 Ultra и А-92.

Для покупателей сохраняются ограничения: отпускается не более 20 литров топлива на одно транспортное средство. Заправка бензина в канистры запрещена.

источник: КрымИНФОРМ

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