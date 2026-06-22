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Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта

Феодосия частично осталась без воды. Причина — перебои со светом

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:37 22.06.2026

Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма». Без воды остались:

  • улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Зерновская, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Федько, Первушина, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, Народная, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова (16, 32-100), Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова (17-19), 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная;
  • переулки Геологический, Энгельса, Чернышевского, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Колхозный, Тамбовский, Маяковского, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова,
  • бульвар Старшинова, Адмиральский бульвар (9-56);
  • проспект Айвазовского;
  • Черноморская набережная;
  • Керченское шоссе;
  • Фонтанная площадь;
  • СНТ «Дельфин», СНТ «Радуга»;
  • Черноморский тупик, Кирпичный тупик, 1-й — 9-й Профсоюзный проезд, 1й-4й Степной проезд.
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Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно во второй половине дня 22 июня.

Ранее сообщалось, что в Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.

источник: РИА Новости Крым

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