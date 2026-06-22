Феодосия частично осталась без воды. Причина — перебои со светом

Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма». Без воды остались:

улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Зерновская, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Федько, Первушина, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, Народная, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова (16, 32-100), Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова (17-19), 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная;

переулки Геологический, Энгельса, Чернышевского, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Колхозный, Тамбовский, Маяковского, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова,



бульвар Старшинова, Адмиральский бульвар (9-56);

проспект Айвазовского;

Черноморская набережная;

Керченское шоссе;

Фонтанная площадь;

СНТ «Дельфин», СНТ «Радуга»;

Черноморский тупик, Кирпичный тупик, 1-й — 9-й Профсоюзный проезд, 1й-4й Степной проезд.

Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно во второй половине дня 22 июня.

Ранее сообщалось, что в Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.

источник: РИА Новости Крым

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