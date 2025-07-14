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Феодосия дополнительно выделено 150 миллионов рублей
фото: пресс-служба администрации феодосии

Феодосия дополнительно выделено 150 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:59 14.07.2025

По информации Главы администрации Феодосии Владимира Ким, средства в 150 миллионов рублей будут направлены на ремонт придомовых территорий. До конца текущего года планируется дополнительно провести ремонт 19 дворовых территорий в Феодосии и поселках округа.

В городе Феодосия:

  • ул.Морская,5
  • ул.Назукина,1
  • ул.Федько,1/Горбачева,4
  • ул.Федько,47-а
  • ул.Крымская, 82-б
  • ул.Степная,2,
  • ул.Челнокова, 82, 82а,82б
  • б-р Старшинова,25
  • ул.Строительная,11, 13
  • ул.Крымская,84
  • ул.Дружбы,42а,б,в,е
  • ул. Гарнаева, 68
  • Симферопольское шоссе,29а

В поселке городского типа Приморский:

  • ул.Просвещения,2,2а,4,
  • ул.Промышленная,1
  • ул.Гагарина,4
  • ул.Южная,11

В поселке городского типа Орджоникидзе:

  • ул.Ленина,1,2

В проселке городского типа Щебетовка:

  • ул.Маяковского,20,22

В поселке городского типа  Коктебель:

  • ул. Арматлукская 10, 10а, 12.
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Владимир Ким поблагодарил Главу Крыма Сергея Аксенова и куратора округа вице-премьера Николая Воробьева за постоянное внимание к проблемным вопросам и поддержку в их решении.

С учетом ранее запланированных работ по комплексному благоустройству 15 дворовых территорий Феодосийского округа и ремонту придомовой территории 16 дворов, в текущем году повышение комфортности городской среды почувствуют жители более полсотни многоквартирных домов.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

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