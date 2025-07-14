Феодосия дополнительно выделено 150 миллионов рублей

ул.Морская,5

ул.Назукина,1

ул.Федько,1/Горбачева,4

ул.Федько,47-а

ул.Крымская, 82-б

ул.Степная,2,

ул.Челнокова, 82, 82а,82б

б-р Старшинова,25

ул.Строительная,11, 13

ул.Крымская,84

ул.Дружбы,42а,б,в,е

ул. Гарнаева, 68

Симферопольское шоссе,29а

В поселке городского типа Приморский:

ул.Просвещения,2,2а,4,

ул.Промышленная,1

ул.Гагарина,4

ул.Южная,11

В поселке городского типа Орджоникидзе:

ул.Ленина,1,2

В проселке городского типа Щебетовка:

ул.Маяковского,20,22

В поселке городского типа Коктебель:

ул. Арматлукская 10, 10а, 12.

Владимир Ким поблагодарил Главу Крыма Сергея Аксенова и куратора округа вице-премьера Николая Воробьева за постоянное внимание к проблемным вопросам и поддержку в их решении.

С учетом ранее запланированных работ по комплексному благоустройству 15 дворовых территорий Феодосийского округа и ремонту придомовой территории 16 дворов, в текущем году повышение комфортности городской среды почувствуют жители более полсотни многоквартирных домов.

источник: пресс-служба администрации Феодосии