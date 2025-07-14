Феодосия дополнительно выделено 150 миллионов рублей

По информации Главы администрации Феодосии Владимира Ким, средства в 150 миллионов рублей будут направлены на ремонт придомовых территорий. До конца текущего года планируется дополнительно провести ремонт 19 дворовых территорий в Феодосии и поселках округа.
В городе Феодосия:
- ул.Морская,5
- ул.Назукина,1
- ул.Федько,1/Горбачева,4
- ул.Федько,47-а
- ул.Крымская, 82-б
- ул.Степная,2,
- ул.Челнокова, 82, 82а,82б
- б-р Старшинова,25
- ул.Строительная,11, 13
- ул.Крымская,84
- ул.Дружбы,42а,б,в,е
- ул. Гарнаева, 68
- Симферопольское шоссе,29а
В поселке городского типа Приморский:
- ул.Просвещения,2,2а,4,
- ул.Промышленная,1
- ул.Гагарина,4
- ул.Южная,11
В поселке городского типа Орджоникидзе:
- ул.Ленина,1,2
В проселке городского типа Щебетовка:
- ул.Маяковского,20,22
В поселке городского типа Коктебель:
- ул. Арматлукская 10, 10а, 12.
Владимир Ким поблагодарил Главу Крыма Сергея Аксенова и куратора округа вице-премьера Николая Воробьева за постоянное внимание к проблемным вопросам и поддержку в их решении.
С учетом ранее запланированных работ по комплексному благоустройству 15 дворовых территорий Феодосийского округа и ремонту придомовой территории 16 дворов, в текущем году повышение комфортности городской среды почувствуют жители более полсотни многоквартирных домов.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма