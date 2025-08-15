Прямо сейчас:
Феодосия и Керчь - в топе древних городов, популярных для отдыха в августе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:03 15.08.2025

15 августа празднуют День археолога.  Конечно, это профессиональный праздник, традиция которого идет еще из глубины советских времен. Однако и в те времена, как и сегодня в археологических раскопках принимали участие и любители — волонтеры нужны всегда. Но  если нет возможности копать, можно и просто пройтись по старинным улочкам, увидеть сохранившиеся здания или просто зайти в музей и долго рассматривать экспозицию, собранную на основе археологических раскопок…  Куда же именно отправиться?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные  древние  города для отдыха в августе 2025 года.  Мы рассматривали  города, где сохранилась преемственность истории, ведутся археологические раскопки и приносят интересные результаты.  На первом месте по популярности Феодосия, основанная греками из Милета в 6 веке до нашей эры. На втором месте Анапа,  чей прародитель — древний античный город Горгиппия, был построен еще за 4 века до нашей эры.   На третьем месте — Москва.

Самые древние города, популярные для отдыха в августе:

  1. Феодосия, Крым ― 4119 р. / 8 ночей*
  2. Анапа, Краснодарский край ― 5043 р. / 8 ночей
  3. Москва, Московская область― 5090 р. / 4 ночи
  4. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6506 р. / 3 ночи
  5. Дербент, Дагестан ― 4327 р. / 8 ночей
  6. Минск, Беларусь ― 6749 р. / 4 ночи
  7. Керчь, Крым ― 3352 р. / 5 ночей
  8. Ярославль, Ярославская область ― 4181 р. / 4 ночи
  9. Псков, Псковская область ― 4888 р. / 4 ночи
  10. Тула, Тульская область ― 4919 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

