Феодосия и Керчь — в топе древних городов, популярных для отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные древние города для отдыха в августе 2025 года. Мы рассматривали города, где сохранилась преемственность истории, ведутся археологические раскопки и приносят интересные результаты. На первом месте по популярности Феодосия, основанная греками из Милета в 6 веке до нашей эры. На втором месте Анапа, чей прародитель — древний античный город Горгиппия, был построен еще за 4 века до нашей эры. На третьем месте — Москва.
Самые древние города, популярные для отдыха в августе:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический