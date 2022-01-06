Феодосия — среди популярных городов для паломнических поездок на Крещение

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать по святым местам страны на Крещение.

Самые популярные города для паломнических поездок в январе — Феодосия, Сочи, Анапа, Красная Поляна, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Тамбов, Суздаль и Екатеринбург. По статистике Tvil.ru, туристы планируют паломнические поездки в январе от 2 до 15 ночей и тратят на проживание от 780 рублей до 12 тысяч рублей в сутки. В среднем, туристы путешествуют вдвоём и тратят около 17 тысяч рублей за неделю отдыха, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для с 19 по 24 января 2022.

Десять популярных городов для паломнических поездок на Крещение:

Феодосия — 1800 руб. / 3 ночи * Санкт-Петербург — 2751 руб. / 4 ночи Сочи — 1500 руб. / 10 ночей Москва — 2488 руб. / 4 ночи Красная Поляна — 5150 руб. / 5 ночей Красноярск — 1553 руб. / 6 ночей Тамбов — 1367 руб. / 9 ночей Суздаль — 12000 руб. / 2 ночи Екатеринбург — 5000 руб. / 7 ночей Анапа — 780 руб. / 15 ночей

* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток

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