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Феодосия - среди популярных городов для паломнических поездок на Крещение
иллюстрация: pxhere.com

Феодосия — среди популярных городов для паломнических поездок на Крещение

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:15 06.01.2022

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать по святым местам страны на Крещение.

Самые популярные города для паломнических поездок в январе — Феодосия, Сочи, Анапа, Красная Поляна, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Тамбов, Суздаль и Екатеринбург. По статистике Tvil.ru, туристы планируют паломнические поездки в январе от 2 до 15 ночей и тратят на проживание от 780 рублей до 12 тысяч рублей в сутки. В среднем, туристы путешествуют вдвоём и тратят около 17 тысяч рублей за неделю отдыха, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для с 19 по 24 января 2022.

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Десять популярных городов для паломнических поездок на Крещение:

  1. Феодосия — 1800 руб. / 3 ночи *
  2. Санкт-Петербург — 2751 руб. / 4 ночи
  3. Сочи — 1500 руб. / 10 ночей
  4. Москва — 2488 руб. / 4 ночи
  5. Красная Поляна — 5150 руб. / 5 ночей
  6. Красноярск — 1553 руб. / 6 ночей
  7. Тамбов — 1367 руб. / 9 ночей
  8. Суздаль — 12000 руб. / 2 ночи
  9. Екатеринбург — 5000 руб. / 7 ночей
  10. Анапа — 780 руб. / 15 ночей

* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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