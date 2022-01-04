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Феодосия - среди популярных городов для женщин в новогодние праздники
фото: pxhere.com

Феодосия — среди популярных городов для женщин в новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:58 04.01.2022

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах отдыхают женщины в новогодние праздники.

Самые популярные города для женщин в новогодние каникулы — Феодосия, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Челябинск и Кисловодск. По статистике Tvil.ru, женщины путешествуют по стране в новогодние праздники от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 500 рублей до 4,8 тысячи рублей в сутки. В среднем, женщины путешествуют вдвоём и тратят около 10 тысяч рублей за три дня, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья женщинами для с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

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Десять популярных городов для женщин на Новый год:

  1. Москва — 2451 руб. / 4 ночи *
  2. Феодосия — 2175 руб. / 4 ночи
  3. Санкт-Петербург — 3740 руб. / 3,5 ночи
  4. Сочи — 1409 руб. / 5 ночей
  5. Нижний Новгород — 2297 руб. / 1,5 ночи
  6. Волгоград — 1647 руб. / 2 ночи
  7. Калининград — 4797 руб. / 6 ночей
  8. Екатеринбург — 500 руб. / 2 ночи
  9. Челябинск — 1788 руб. / 3 ночи
  10. Кисловодск — 2500 руб. / 3 ночи

* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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