Феодосия — среди популярных городов для женщин в новогодние праздники

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах отдыхают женщины в новогодние праздники.
Самые популярные города для женщин в новогодние каникулы — Феодосия, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Челябинск и Кисловодск. По статистике Tvil.ru, женщины путешествуют по стране в новогодние праздники от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 500 рублей до 4,8 тысячи рублей в сутки. В среднем, женщины путешествуют вдвоём и тратят около 10 тысяч рублей за три дня, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Данные предоставлены на основании бронирований жилья женщинами для с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
Десять популярных городов для женщин на Новый год:
- Москва — 2451 руб. / 4 ночи *
- Феодосия — 2175 руб. / 4 ночи
- Санкт-Петербург — 3740 руб. / 3,5 ночи
- Сочи — 1409 руб. / 5 ночей
- Нижний Новгород — 2297 руб. / 1,5 ночи
- Волгоград — 1647 руб. / 2 ночи
- Калининград — 4797 руб. / 6 ночей
- Екатеринбург — 500 руб. / 2 ночи
- Челябинск — 1788 руб. / 3 ночи
- Кисловодск — 2500 руб. / 3 ночи
* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток
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