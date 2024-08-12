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Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха на базах в августе
фото: pikist.com

Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха на базах в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 12.08.2024

В августе можно пробовать лето на вкус — оно сочное, пряное и слегка уже перезрелое.  Хорошо наслаждаться им на природе — поэтому очень многие так любят уезжать в отпуск на базы отдыха.  По данным ТВИЛ, популярность отдыха на базах в августе 2024 года увеличилась на 15% по сравнению с августом прошлого года.  Так где же туристы предпочитают базироваться в августе? В основном — у моря и в горах.

1. Голубицкая, Краснодарский край ― 6052 р. / 6 ночей*
2. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 6118 р. / 3 ночи
3. Должанская, Краснодарский край ― 3934 р. / 6 ночей
4. Анапа, Краснодарский край ― 10897 р. / 7 ночей
5. Пицунда, Абхазия ― 5740 р. / 9 ночей
6. Чемал, Алтай ― 5061 р. / 4 ночи
7. Лермонтово, Краснодарский край ― 9424 р. / 5 ночей
8. Алахадзы, Абхазия ― 7365 р. / 7 ночей
9. Ейск, Краснодарский край ― 4327 р. / 8 ночей
10. Феодосия, Крым ― 3880 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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