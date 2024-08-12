Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха на базах в августе

В августе можно пробовать лето на вкус — оно сочное, пряное и слегка уже перезрелое. Хорошо наслаждаться им на природе — поэтому очень многие так любят уезжать в отпуск на базы отдыха. По данным ТВИЛ, популярность отдыха на базах в августе 2024 года увеличилась на 15% по сравнению с августом прошлого года. Так где же туристы предпочитают базироваться в августе? В основном — у моря и в горах.