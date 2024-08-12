Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха на базах в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на базах в августе 2024 года. На первом месте курорт Голубицкая в Краснодарском крае, на втором Архыз , а на третьем — еще один кубанский курорт, Должанская, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха на базах в августе:
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С тегами: Крым туристический