Феодосия: внезапный конфликт привел к поножовщине

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что между 25-летним местным жителем и неизвестным возникла словесная перепалка, в результате которой молодой мужчина получил ножевое ранение в брюшную полость, чем ему причинен тяжкий вред здоровью. Благодаря слаженным действиям полицейские установили личность подозреваемого и по горячим следам задержали злоумышленника. Нападавшим оказался 34-летний местный житель, который свою вину признал и пояснил, что вблизи одного из магазинов в результате внезапно возникшего конфликта между ним и неизвестным молодым человеком он, используя приобретенный в этом магазине кухонный нож, нанес потерпевшему удар в район брюшной полости, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.