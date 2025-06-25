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Феодосия: внезапный конфликт привел к поножовщине

Феодосия: внезапный конфликт привел к поножовщине

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:18 25.06.2025

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поздней ночью поступило сообщение от работников одного из магазинов о том, что на улице возле входа в помещение ими обнаружен молодой человек с ранением.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что между 25-летним местным жителем и неизвестным возникла словесная перепалка, в результате которой молодой мужчина получил ножевое ранение в брюшную полость, чем ему причинен тяжкий вред здоровью. Благодаря слаженным действиям полицейские установили личность подозреваемого и по горячим следам задержали злоумышленника. Нападавшим оказался 34-летний местный житель, который свою вину признал и пояснил, что вблизи одного из магазинов в результате внезапно возникшего конфликта между ним и неизвестным молодым человеком он, используя приобретенный в этом магазине кухонный нож, нанес потерпевшему удар в район брюшной полости, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы Следственного комитета.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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