Феодосия встретила участников Эстафеты Победы

Крымский этап акции стартовал в начале марта в Симферополе. 18 марта участников эстафеты встречала Феодосия. Мероприятие прошло у мемориала Вечный огонь.

Участие в церемонии встречи приняли заместитель начальника Службы в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым полковник Валерий Буров, депутат Государственного Совета Республики Крым Алексей Тихомиров, Глава муниципального образования — Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев, Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко, заместитель главы администрации Юлия Некрасова, прокурор города Роман Штрыков, депутаты горсовета, председатель Совета ветеранов пограничных служб ФСБ России в городе Феодосии и Судаке Мазан Халаев, члены ветеранской организации, военнослужащие и юнармейцы.

В дело победы пограничные войска внесли большой вклад. Пограничники первыми вступили в бой против гитлеровцев. Им достались тяжелые схватки с ударными отрядами и разведывательными подразделениями врага, усиленными артиллерией и танками, которые должны были ликвидировать пограничные заставы, захватить переправы через пограничные реки.

Несмотря на превосходящие силы врага ни одна пограничная застава от Балтийского до Черного моря не оставила без приказа своих позиций!

За мужество и отвагу, проявленные в первые дни войны, 736 пограничников были награждены орденами и медалями, 11 бойцов и командиров погранвойск удостоились звания Героя Советского Союза.

Никогда не забудется боль и страдания всех, кто освобождал Крымскую землю. Героический подвиг Феодосийского десанта, 250-дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг подземного гарнизона в Аджимушкайских каменоломнях — примеры необыкновенной доблести и мужества защитников Родины в истории Крымской земли, — обратился к участникам встречи Иван Козырев. В военные годы освобождение от оккупантов каждого населенного пункта оповещалось на всю нашу большую страну. Сейчас мы с вами также внимательно следим за новостями, и радуемся освобождению каждого населенного пункта Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которое происходит благодаря мужеству, отваге и героизму наших бойцов в ходе специальной военной операции. После нашей безоговорочной победы, уверен, в эстафету Победы также будут включены и города исторических регионов Российской Федерации, — отметил Игорь Ткаченко.

В память обо всех погибших защитниках Отечества была объявлена минута молчания и прозвучал ружейный салют. К Вечному огню возложили цветы.

Как отметили ведущие церемонии встречи, если по каждому погибшему в Великой Отечественной войне объявить минуту молчания, мир будет молчать пятьдесят лет…

Участники эстафеты из Феодосии отправятся в Керчь, где и завершится крымский этап акции. Далее «Эстафета Победы вдоль внешних границ государств — участников СНГ» пройдет по Краснодарскому краю, а завершится 28 мая в Москве.

источник: пресс-служба администрации Феодосии