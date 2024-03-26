Феодосийские стоматологи помогли приобрести бойцам систему РЭБ

У крымских бойцов на передовой Херсонского направления срочный запрос на систему радиоэлектронной борьбы из-за массированных атак врага дронами. К сбору проекта «Народный фронт. Всё для победы» присоединились стоматологи Феодосийской государственной поликлиники.

Когда стоматологи услышали про данную просьбу от крымских ребят, сразу же откликнулись и присоединились к сбору. Каждый медик внёс свой вклад с зарплаты, чтобы помочь нашим ребятам и общую сумму передали в Народный фронт.

Наш дружный коллектив активно участвует в поддержке бойцов на передовой. Мы постоянно передаем гуманитарную помощь, организовываем сборы, делаем блиндажные свечи, собираем письма и от врачей, и от посетителей. Конечно, заботимся о состоянии зубов наших ребят – это и зубные пасты, и зубные щетки. Мы вас полностью поддерживаем, своих никогда не бросаем, мы с вами, — записали обращение к бойцам коллектив клиники.

В ближайшее время техника будет закуплена и передана прямо в руки крымским бойцам в зоне СВО.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму