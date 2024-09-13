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Феодосийский Индустриальный парк готов на 85%
фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

Феодосийский Индустриальный парк готов на 85%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 13.09.2024

Строительство объекта осуществляется в соответствии с государственным контрактом от 27 декабря 2022. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», подрядчиком – АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация».

Индустриальный парк, расположенный на земельном участке площадью 122,37 гектара, включает в себя ряд зданий и сооружений, предназначенных для размещения производственных предприятий и сервисных организаций, — цитирует  пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым первого заместителя министра.

Административно-бытовой комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью 596,9 кв.м. Первый этаж разделен на две независимые части: одна из них включает административные, санитарно-бытовые и технические помещения. Во второй части комплекса расположен блок мастерских, имеющий самостоятельный вход с улицы. На втором этаже расположены служебные и санитарно-бытовые помещения. Здание оборудовано доступом для людей с ограниченными возможностями передвижения и эвакуационными выходами.

Помещение контрольно-пропускного пункта (КПП) включает в себя одноэтажное здание, предназначенное для обеспечения безопасности и пропуска людей, а также два пристроенных навеса для автомобилей с общей площадью 672,93 кв. м. Также здесь расположено одноэтажное технологическое здание площадью 158.73 кв. м, которое включает производственные и санитарно-бытовые помещения.

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Индустриальный парк «Феодосия» также оснащен современными коммуникационными и транспортными сетями. Включает в себя систему электричества, водоснабжения и канализации, что обеспечивает комфортные условия для работы предприятий. Кроме того, предусмотрены возможности для подключения к интернету и мобильной связи, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса.

Александр Резников также отметил, что на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 85 %. Сейчас на объекте работают 117 человек и 29 единиц техники.

На строительство индустриального парка выделено 1 974,69 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.

источник: по информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

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