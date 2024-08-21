Феодосийский медцентр получил оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Переносной аппарат ультразвуковой терапии поставлен в первичное сосудистое отделение данного медицинского учреждения. Данные аппараты применяются для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы. Также приобретено 20 функциональных кроватей, предназначенные для надлежащего ухода в лор-отделение, кардиологию и терапию. Обновление материально-технической базы в медицинских учреждениях Крыма позитивно повлияет на процесс лечения и выздоровления, обратившихся за медицинской помощью. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» последовательно решаются вопросы комплексного совершенствования структуры и функционирования системы оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Всего в 2024 году по региональному проекту «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями» из 94 запланированных единиц медоборудования на сегодня поставлено 92 единицы в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» и ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7». Вместе с тем, поставки нового медицинского оборудования продолжаются.

Напоминаем, что общий объём предусмотренных средств на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта в 2024 году составляет 188,5 млн руб.

Отметим, в Республике Крым происходит поэтапное оснащение новым современным оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Все это оказывает существенный вклад в достижение целей нацпроекта «Здравоохранение», повышение продолжительности жизни населения и обеспечение доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Все мероприятия по обновлению материально — технической базы планируется завершить до конца текущего года, что позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи местному населению республики.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)