Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Феодосийцы, чьё имущество пострадало в районе горящей нефтебазы, получат компенсацию
актуально в республике
В Феодосии развернули два пункта временного размещения
фото: © Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Феодосийцы, чьё имущество пострадало в районе горящей нефтебазы, получат компенсацию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:32 09.10.2024

Жители Феодосии, чье имущество пострадало из-за пожара на нефтебазе, получат компенсацию в полном объеме, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме. <…> При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме, — написал он в Telegram-канале.

Прокуратура республики в Telegram-канале сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием. Работники прокуратуры города выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых. Скорректированы графики движения городского и пригородного транспорта.

Узнайте больше:  В Нижнегорском районе Крыма открыли памятник землякам, погибшим в ходе СВО

источник: ТАСС

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
ЧП в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.