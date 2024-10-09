Феодосийцы, чьё имущество пострадало в районе горящей нефтебазы, получат компенсацию

На месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме. <…> При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме, — написал он в Telegram-канале.
Прокуратура республики в Telegram-канале сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием. Работники прокуратуры города выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых. Скорректированы графики движения городского и пригородного транспорта.
источник: ТАСС
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