Феодосийцы присоединились к акции «Посади свое дерево жизни»

В акции приняли участие представители власти, сотрудники администрации города, представители депутатского корпуса, военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, члены общественной организации «Ветераны Афганистана и других локальных воин», сотрудники муниципальных учреждений и школьники.

В Феодосии саженцы деревьев и кустарников высадили на улице Челнокова в районе остановок «Автошкола» и «Водоканал».

К акции присоединились жители Щебетовки, Приморского и Насыпного. Общими Усилиями на территории Феодосийского округа было высажено порядка 1300 саженцев растений.

источник: пресс-служба администрации Феодосии