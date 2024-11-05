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Феодосийцы присоединились к акции «Посади свое дерево жизни»
фото: пресс-служба администрации Феодосии

Феодосийцы присоединились к акции «Посади свое дерево жизни»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:09 05.11.2024

В рамках регионального проекта «Чистый Крым» в Феодосийском округе прошел масштабный субботник по высадке молодых деревьев.

В акции приняли участие представители власти, сотрудники администрации города, представители депутатского корпуса, военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, члены общественной организации «Ветераны Афганистана и других локальных воин», сотрудники муниципальных учреждений и школьники.

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В Феодосии саженцы деревьев и кустарников высадили на улице Челнокова в районе остановок «Автошкола» и «Водоканал».

К акции присоединились жители Щебетовки, Приморского и Насыпного. Общими Усилиями на территории Феодосийского округа было высажено порядка 1300 саженцев растений.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

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