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Феодосийцы - участники патриотической акции «Память в танце. Случайный вальс»
фото: пресс-служба администрации Феодосии

Феодосийцы — участники патриотической акции «Память в танце. Случайный вальс»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:54 04.02.2025

В день воинской славы России — 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве — на привокзальной площади Феодосии силами Общероссийского Народного фронта была организована и проведена патриотическая акция «Память в танце. Случайный вальс».

Песня «Случайный вальс» была написана буквально через несколько дней после победоносного завершения Сталинградской битвы, ставшей переломной в ходе Великой Отечественной войны. По одной из версий, в ее основу легла история, рассказанная летчиком Василием Васильевым о мимолетной встрече с девушкой в небольшом селении прифронтовой полосы и единственном танце, на который он ее пригласил. Молодой офицер не мог забыть эту девушку. Летчик попросил композитора Марка Фрадкина написать песню об этой мимолетной встрече и случайном вальсе, надеясь, что девушка узнает историю и откликнется. И действительно, когда через некоторое время песня прозвучала по радио, пришло письмо от Зины, в котором она спрашивала адрес того самого лётчика. К сожалению, Василий Васильев уже не мог ответить Зине, в одном из воздушных боёв он погиб смертью героя. А эти фронтовая песня полюбилась многим, в ее мелодии звучала не только печаль расставания, но и надежда на мирную жизнь, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии. 

Мелодия «Случайного вальса» звучала 2 февраля на привокзальной площади как символ стойкости Сталинграда, ее защитников и освободителей, как Сталинградский мотив. Молодые пары кружились вальсе, а затем к танцу присоединились и феодосийцы, оказавшиеся в этот момент на площади.

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источник: пресс-служба администрации Феодосии

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