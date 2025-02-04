Феодосийцы — участники патриотической акции «Память в танце. Случайный вальс»

Песня «Случайный вальс» была написана буквально через несколько дней после победоносного завершения Сталинградской битвы, ставшей переломной в ходе Великой Отечественной войны. По одной из версий, в ее основу легла история, рассказанная летчиком Василием Васильевым о мимолетной встрече с девушкой в небольшом селении прифронтовой полосы и единственном танце, на который он ее пригласил. Молодой офицер не мог забыть эту девушку. Летчик попросил композитора Марка Фрадкина написать песню об этой мимолетной встрече и случайном вальсе, надеясь, что девушка узнает историю и откликнется. И действительно, когда через некоторое время песня прозвучала по радио, пришло письмо от Зины, в котором она спрашивала адрес того самого лётчика. К сожалению, Василий Васильев уже не мог ответить Зине, в одном из воздушных боёв он погиб смертью героя. А эти фронтовая песня полюбилась многим, в ее мелодии звучала не только печаль расставания, но и надежда на мирную жизнь, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии.