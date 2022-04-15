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Феодосию готовят к курортному сезону
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Феодосию готовят к курортному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 19:49 15.04.2022

В Крыму подготовка к курортному сезону ведется в штатном режиме согласно Постановлению Совета министров Республики Крым о подготовке и проведении курортного сезона.  В пятницу состоялся выезд на все набережные, проведен мониторинг состояния пляжных территорий городского округа Феодосия для оценки их готовности. Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, работы ведутся с поправкой на погоду, сильные шторма пока не позволяют проводит весь спектр работ, тем не менее есть замечания, которые уже сейчас можно оперативно отработать и привести в соответствие с нормами и требованиями.  Также по инициативе Министерства курортов и туризма Республики Крым в администрации г. Феодосия было проведено рабочее совещание по подготовке к курортному сезону по итогам выезда. На совещании обсуждались вопросы, в том числе связанные с уборкой, парковками, приведением к единому архитектурному типу нестационарных торговых объектов.

Уже есть расторженные договоры, например, в Коктебеле и в самой Феодосии. Администрации необходимо более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, вводить в законное поле торговые объекты, приводить их к единому архитектурному типу. Интерес к Феодосии как туристическому региону растет с каждым годом и необходимо уже сейчас решить все проблемные вопросы, чтобы обеспечить комфортный отдых гостей и жителей Крыма в соответствии с ранее утвержденным графиком подготовки работ, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко. 

Кроме того, министр совместно с главой администрации Феодосии Андреем Лебедевым посетили объект ФЦП в Коктебеле. Основной вопрос, который был рассмотрен в курортном поселке, — ход строительства канализационных очистных сооружений и восстановление твердого покрытия дорог после прокладки магистральных коллекторов.

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